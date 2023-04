LES P’TITES RÉCRÉES Place Pierre Mendès France Clermont-l'Hérault Catégories d’Évènement: Clermont-l'Hérault

Hérault

LES P’TITES RÉCRÉES Place Pierre Mendès France, 3 mai 2023, Clermont-l'Hérault. Activités à partager en famille.

2023-05-03 à 14:30:00 ; fin : 2023-05-03 16:30:00. .

Place Pierre Mendès France

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



Activities to share with your family Actividades para compartir en familia Aktivitäten, die man mit der Familie teilen kann Mise à jour le 2023-04-18 par OT DU CLERMONTAIS

Détails Catégories d’Évènement: Clermont-l'Hérault, Hérault Autres Lieu Place Pierre Mendès France Adresse Place Pierre Mendès France Ville Clermont-l'Hérault Departement Hérault Lieu Ville Place Pierre Mendès France Clermont-l'Hérault

Place Pierre Mendès France Clermont-l'Hérault Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clermont-l'herault/

LES P’TITES RÉCRÉES Place Pierre Mendès France 2023-05-03 was last modified: by LES P’TITES RÉCRÉES Place Pierre Mendès France Place Pierre Mendès France 3 mai 2023 Place Pierre Mendès France Clermont-l'Hérault

Clermont-l'Hérault Hérault