ATELIER MÉMOIRE 3 M 14 Rue Louis Blanc, 2 mai 2023, Clermont-l'Hérault.

Un atelier pour les séniors autour des mots, de la musique et du mouvement.

Venez booster votre mémoire, une nouvelle approche pour travailler la mémoire et écouter son corps..

2023-05-02 à 10:30:00 ; fin : 2023-05-02 12:00:00. .

14 Rue Louis Blanc

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



A workshop for seniors around words, music and movement.

Come and boost your memory, a new approach to work on your memory and listen to your body.

Un taller para mayores en torno a la palabra, la música y el movimiento.

Ven a potenciar tu memoria, un nuevo enfoque para trabajar la memoria y escuchar tu cuerpo.

Ein Workshop für Senioren rund um Worte, Musik und Bewegung.

Kommen Sie und boosten Sie Ihr Gedächtnis. Ein neuer Ansatz, um das Gedächtnis zu trainieren und auf seinen Körper zu hören.

Mise à jour le 2023-04-18 par OT DU CLERMONTAIS