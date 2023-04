CINE-LECTURE UNE AFFAIRE DE FEMMES DE CLAUDE CHABROL Rue Roger Salasc, 27 avril 2023, Clermont-l'Hérault.

Guillaume Guéraud, auteur d’un tas de livres pour la jeunesse et les grands, largement influencé par le cinéma, propose un ciné-lecture autour de son recueil de nouvelles Les Héroïnes de cinéma sont plus courageuses que moi (édition du Rouergue). Il lira quelques extraits de ses textes en lien direct avec différents films dont les bandes-annonces seront projetées..

2023-04-27 à 20:00:00 ; fin : 2023-04-27 . EUR.

Rue Roger Salasc

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



Guillaume Guéraud, author of many books for young and old, largely influenced by the cinema, proposes a ciné-lecture around his collection of short stories Les Héroïnes de cinéma sont plus courageuses que moi (Rouergue edition). He will read some excerpts of his texts in direct link with different films whose trailers will be projected.

Guillaume Guéraud, autor de numerosos libros para jóvenes y mayores, y muy influido por el cine, propone una lectura de películas basada en su colección de relatos Les Héroïnes de cinéma sont plus courageuses que moi (publicada por Rouergue). Leerá extractos de sus textos en relación directa con varias películas, cuyos tráilers se proyectarán.

Guillaume Guéraud, Autor unzähliger Bücher für Jugendliche und Erwachsene, der stark vom Kino beeinflusst ist, bietet eine Filmlesung zu seiner Kurzgeschichtensammlung Les Héroïnes de cinéma sont plus courageuses que moi (Edition du Rouergue) an. Er wird einige Auszüge aus seinen Texten vorlesen, die in direktem Zusammenhang mit verschiedenen Filmen stehen, deren Trailer gezeigt werden.

Mise à jour le 2023-04-19 par OT DU CLERMONTAIS