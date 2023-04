ATELIER 3 M- MOT MUSIQUE MOUVEMENT 14 Rue Louis Blanc, 25 avril 2023, Clermont-l'Hérault.

Atelier seniors avec l’association Ma Vie

Les mots en musique et en mouvement, une nouvelle approche pour travailler la mémoire et écouter son corps..

2023-04-25 à 10:30:00 ; fin : 2023-04-25 . .

14 Rue Louis Blanc

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



Senior workshop with the association Ma Vie

Words in music and movement, a new approach to work on memory and listen to your body.

Taller para mayores con la asociación Ma Vie

Palabras en música y movimiento, un nuevo enfoque para trabajar la memoria y escuchar el cuerpo.

Seniorenworkshop mit dem Verein Ma Vie

Wörter in Musik und Bewegung, ein neuer Ansatz, um das Gedächtnis zu trainieren und auf seinen Körper zu hören.

Mise à jour le 2023-04-06 par OT DU CLERMONTAIS