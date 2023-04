ATELIER CRÉATIF 14 Rue Louis Blanc Clermont-l'Hérault Catégories d’Évènement: Clermont-l'Hérault

Hérault

ATELIER CRÉATIF 14 Rue Louis Blanc, 25 avril 2023, Clermont-l'Hérault. Atelier Biblio-Remix « imagine ta bibliothèque idéale » avec des Lego, dessins, montages photos, écriture.

2023-04-25 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-25 16:00:00. .

14 Rue Louis Blanc

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie



Biblio-Remix workshop « imagine your ideal library » with Lego, drawings, photo montages, writing Taller Biblio-Remix « imagina tu biblioteca ideal » con Lego, dibujos, montajes fotográficos, escritura Biblio-Remix-Workshop « Stell dir deine ideale Bibliothek vor » mit Lego, Zeichnungen, Fotomontagen, Schreiben Mise à jour le 2023-04-06 par OT DU CLERMONTAIS

Détails Catégories d’Évènement: Clermont-l'Hérault, Hérault Autres Lieu 14 Rue Louis Blanc Adresse 14 Rue Louis Blanc Ville Clermont-l'Hérault Departement Hérault Lieu Ville 14 Rue Louis Blanc Clermont-l'Hérault

14 Rue Louis Blanc Clermont-l'Hérault Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clermont-l'herault/

ATELIER CRÉATIF 14 Rue Louis Blanc 2023-04-25 was last modified: by ATELIER CRÉATIF 14 Rue Louis Blanc 14 Rue Louis Blanc 25 avril 2023 14 rue Louis Blanc Clermont-l'Hérault

Clermont-l'Hérault Hérault