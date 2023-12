Cet évènement est passé MARCHÉ TRADITIONNEL Clermont-l’Hérault Catégories d’Évènement: Clermont-l'Hérault

Hérault MARCHÉ TRADITIONNEL Clermont-l’Hérault, 28 décembre 2022, Clermont-l'Hérault. Clermont-l’Hérault Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2022-12-28 07:00:00

fin : 2022-12-28 13:00:00 Tous les mercredis. Alimentaire, vestimentaire, bio, produits du terroir, producteurs : de 120 à 150 exposants suivant la saison..

