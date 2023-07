Balade Eco-Découverte en canoë-Kayak et Garde d’enfant Clermont-le-Fort Clermont-le-Fort, 23 juillet 2023, Clermont-le-Fort.

Balade Eco-Découverte en canoë-Kayak et Garde d’enfant 23 juillet – 27 août, les dimanches Clermont-le-Fort 32 euros par personne / 25 euros par enfants pour la garde

Balade guidée et commentée de la Réserve Naturelle Régionale en canoë-kayak avec un moniteur Granhòta et un éco-garde de la RNR. Depuis votre canoë-kayak sur l’eau, découvrez la biodiversité de ce corridor écologique, comprenez les enjeux d’un tel espace, contemplez, écoutez… Une découverte insolite d’un espace naturel exceptionnel !

Vous souhaitez faire une balade kayak en matinée, mais vos enfants sont trop jeunes pour participer (- de 7 ans) ? Granhòta a pensé à vous ! Vos enfants sont gardés sur place pendant votre balade canoë-kayak par une professionnelle en éveil-motricité. Les dimanches 16 et 30 juillet et 13 et 27 août à Clermont-le-Fort à 10h15

Clermont-le-Fort Clermont-le-Fort Clermont-le-Fort 31810 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-23T10:30:00+02:00 – 2023-07-23T12:30:00+02:00

2023-08-27T10:30:00+02:00 – 2023-08-27T12:30:00+02:00