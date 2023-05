Bulgarian Cartrader | Festival Europavox 2023 Festival Europavox, 2 juillet 2023, .

Avant d’adopter le pseudonyme excentrique de Bulgarian Cartrader, Daniel Stoyanov a exercé différents métiers : choriste, musicien de studio et, plus surprenant, danseur de salsa pendant quelque temps..

2023-07-02 à ; fin : 2023-07-02 . EUR.

Festival Europavox Place du 1er Mai

Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



Before adopting the eccentric pseudonym of Bulgarian Cartrader, Daniel Stoyanov had different jobs: chorus singer, studio musician and, more surprisingly, salsa dancer for a while.

Antes de adoptar el excéntrico seudónimo de Bulgarian Cartrader, Daniel Stoyanov tuvo varios trabajos: corista, músico de estudio y, lo que es más sorprendente, bailarín de salsa durante un tiempo.

Bevor er das exzentrische Pseudonym Bulgarian Cartrader annahm, übte Daniel Stoyanov verschiedene Berufe aus: Er war Backgroundsänger, Studiomusiker und, was noch überraschender ist, eine Zeit lang Salsa-Tänzer.

Mise à jour le 2023-03-30 par Clermont Auvergne Tourisme