Just Mustard | Festival Europavox 2023 Festival Europavox, 2 juillet 2023, Clermont-Ferrand.

Just Mustard a commencé, comme beaucoup de groupes, en se faisant remarquer au sein de sa ville de naissance, Dundalk, une ville frontalière irlandaise connue pour sa scène musicale et à laquelle ses membres se sont longtemps sentis liés..

2023-07-02 à ; fin : 2023-07-02 . EUR.

Festival Europavox Place du 1er Mai

Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



Just Mustard began, like many bands, by making a name for themselves in their hometown of Dundalk, an Irish border town known for its music scene and to which its members have long felt a connection.

Just Mustard empezó, como muchas bandas, haciéndose un nombre en su ciudad natal, Dundalk, una localidad fronteriza irlandesa conocida por su escena musical y con la que sus miembros sienten una conexión desde hace mucho tiempo.

Just Mustard begann wie viele andere Bands damit, dass sie in ihrer Heimatstadt Dundalk auf sich aufmerksam machten. Dundalk ist eine irische Grenzstadt, die für ihre Musikszene bekannt ist und mit der sich ihre Mitglieder lange Zeit verbunden fühlten.

Mise à jour le 2023-03-30 par Clermont Auvergne Tourisme