La Fiesta Mexicaine | Maison de la Culture 71 boulevard François-Mitterrand, 2 juin 2023, Clermont-Ferrand.

Pour la première fois à Clermont-Ferrand, La Fiesta Mexicaine !.

2023-06-02 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-02 21:45:00. EUR.

71 boulevard François-Mitterrand Maison de la Culture

Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes



For the first time in Clermont-Ferrand, La Fiesta Mexicaine!

¡Por primera vez en Clermont-Ferrand, La Fiesta Mexicaine!

Zum ersten Mal in Clermont-Ferrand: La Fiesta Mexicaine!

