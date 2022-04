Grande chasse aux oeufs Parc Montjuzet Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme

Grande chasse aux oeufs Parc Montjuzet, 17 avril 2022 10:00, Clermont-Ferrand. Dimanche 17 avril, 10h00 Sur place 7€ par enfant La Grande Chasse aux œufs, le dimanche 17 avril 2022 au Parc Montjuzet ! La Grande Chasse aux œufs, c’est ce dimanche 17 avril 2022 au Parc Montjuzet ! ?

Prêts à s’amuser le temps d’une journée ? Jeux gonflables et plein d’autres activités vous attendent !

Entrée 7€ par enfant

Au profit des enfants du Monde et en particulier d’Ukraine. Parc Montjuzet Parc Montjuzet 63100 Clermont-Ferrand Saint-Alyre Puy-de-Dôme dimanche 17 avril – 10h00 à 17h00

Détails Heure : 10:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Autres Lieu Parc Montjuzet Adresse Parc Montjuzet Ville Clermont-Ferrand lieuville Parc Montjuzet Clermont-Ferrand Departement Puy-de-Dôme

Parc Montjuzet Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clermont-ferrand/

Grande chasse aux oeufs Parc Montjuzet 2022-04-17 was last modified: by Grande chasse aux oeufs Parc Montjuzet Parc Montjuzet 17 avril 2022 10:00 Clermont-Ferrand Parc Montjuzet Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme