Rentrée Grands Formats 2021 Maison de la Culture, 12 novembre 2021 19:30, Clermont-Ferrand.

12 novembre – 10 décembre Sur place Rendez-vous sur notre site internet www.grandsformats.com https://www.grandsformats.com/rentree-grands-formats-2021/

Le rendez-vous annuel pour découvrir la richesse et la diversité des projets portés par les grands ensembles et les collectifs de jazz et de musiques improvisées d’aujourd’hui.

La Rentrée Grands Formats 2021 se déroulera pendant un mois, du 12 novembre au 12 décembre, avec une quarantaine de concerts en grandes formations en France et en Europe et un temps fort les 24 et 25 novembre à Clermont-Ferrand dans le cadre du 4ème Forum Jazz en partenariat avec Jazz(s)Ra.

Au programme des 24 et 25 novembre : concerts, masterclass, jam session et rencontres professionnelles conviviales.

Pour la clôture de l’événement, nous vous proposons en partenariat avec Surnatural Orchestra à Montreuil (93), de participer à un atelier pour les musicien·ne·s professionnel·le·s sur la prévention des troubles musculo-squelletiques et de découvrir l’exposition photo « Dans la cour des grands ».

Maison de la Culture rue Abbé de l’Epée, clermont-Ferrand 63000 Clermont-Ferrand Les Salins Puy-de-Dôme

