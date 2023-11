D’Jal – Nouveau Spectacle – Tournée MAISON DE LA CULTURE, 14 juin 2024, CLERMONT FERRAND.

D’Jal – Nouveau Spectacle – Tournée MAISON DE LA CULTURE. Un spectacle à la date du 2024-06-14 à 20:30 (2023-11-16 au ). Tarif : 39.0 à 39.0 euros.

Après deux shows à guichets fermés, plus de 200 représentations et des milliers de spectateurs, D’jal est de retour avec un nouveau spectacle mêlant personnages toujours plus dingues et situations encore plus folles ! L’occasion de s’amuser tout en prenant votre dose d’humour et d’amour. D’jal

Votre billet est ici

MAISON DE LA CULTURE CLERMONT FERRAND Rue Abbé de l’Epée 63000

39.0

EUR39.0.

Votre billet est ici