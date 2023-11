KARIM DUVAL – TOURNEE MAISON DE LA CULTURE Catégories d’Évènement: 63000

Clermont-Ferrand KARIM DUVAL – TOURNEE MAISON DE LA CULTURE, 30 mars 2024, CLERMONT FERRAND. KARIM DUVAL – TOURNEE MAISON DE LA CULTURE. Un spectacle à la date du 2024-03-30 à 20:30 (2024-03-15 au ). Tarif : 39.0 à 39.0 euros. ENCORE UN TOUR (2-L-R-21-14787) présente CE CONCERT Karim Duval Votre billet est ici MAISON DE LA CULTURE CLERMONT FERRAND Rue Abbé de l’Epée 63000 39.0

EUR39.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: 63000, Clermont-Ferrand Autres Lieu MAISON DE LA CULTURE Adresse Rue Abbé de l'Epée Ville CLERMONT FERRAND Departement 63000 Lieu Ville MAISON DE LA CULTURE latitude longitude 45.76982287065287;3.0850738675423623

MAISON DE LA CULTURE CLERMONT FERRAND 63000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clermont-ferrand/