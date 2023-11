Les Théâtrales de Clermont-Ferrand MAISON DE LA CULTURE, 18 janvier 2024, CLERMONT FERRAND.

Les Théâtrales de Clermont-Ferrand MAISON DE LA CULTURE. Un spectacle à la date du 2024-01-18 à 20:30 (2023-11-19 au ). Tarif : 35.0 à 69.0 euros.

Les Théâtrales (PLATESV-R-2021-008646-47) présente : ce spectacle. Après le succès de J’ai envie de toi, découvrez la nouvelle comédie de Sébastien Castro ! Depuis qu’ils ont visité un appartement pour s’installer ensemble, Arnaud a un léger doute : Marion a-t-elle eu un coup de cœur pour l’agent immobilier ? Par pur hasard, il rencontre le sosie de celui-ci et lui demande de se faire passer pour le véritable agent immobilier. Une idée géniale ! À moins que le faux agent se retrouve nez à nez avec le vrai… Et qu’un frère jumeau débarque à l’improviste. Trois sosies dans la même soirée, c’est trop pour Arnaud ! Une pièce de Sébastien Castro Mise en scène José Paul et Agnès Boury Avec Sébastien Castro, José Paul, Agnès Boury, Laurence Porteil Les Théâtrales Les Théâtrales

Votre billet est ici

MAISON DE LA CULTURE CLERMONT FERRAND Rue Abbé de l’Epée 63000

35.0

EUR35.0.

Votre billet est ici