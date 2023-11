Kafig – Zéphir MAISON DE LA CULTURE, 9 novembre 2023, CLERMONT FERRAND.

Kafig – Zéphir MAISON DE LA CULTURE. Un spectacle à la date du 2023-11-09 à 20:30 (2023-11-09 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

Explorant l’archipel des possibles en quête d’un ailleurs inconnu, Mourad Merzouki embarque ses danseurs vers un océan d’imaginaires, sculptant le vent pour exalter la danse dans un jeu avec les forces indomptables de la nature. À l’épreuve des souffles, tempêtes et marées, les corps de ses dix danseurs virtuoses transcendent le mouvement pour donner forme à l’invisible et vie à la matière dans une aventure collective entre Orient et Occident, où souffle un doux vent de légèreté : le Zéphyr. Compagnie Kafig Compagnie Kafig

Votre billet est ici

MAISON DE LA CULTURE CLERMONT FERRAND Rue Abbé de l’Epée 63000

20.0

EUR20.0.

Votre billet est ici