Delgres LA PETITE COOPE(COOPERATIVE DE MAI), 8 mars 2024, CLERMONT FERRAND.

Delgres LA PETITE COOPE(COOPERATIVE DE MAI). Un spectacle à la date du 2024-03-08 à 20:00 (2024-03-06 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Artefact PRL présente Power Blues Rock Créole Ouverture des portes: 19h30 début 1ère partie: 20h00 Après leur album « 4:00 AM » sorti en 2021 et la tournée qui s’en est suivi, Delgres viendra de nouveau défendre son blues-rock sur scène en 2024. Un jour, autour de Pacal Danaë – six cordes de Gilberto Gil, Peter Gabriel, Youssou Ndour, Laurent Voulzy, se jambalaya Delgrès power trio méticuleux et libre. Au cœur de cette boucanerie harmonique, il y a l’écho du Gwo Ka – le son roots de son île des Antilles, il y a la rencontre avec cette guitare dobro devenue signature et par elle, il y a ce blues de Guadeloupe qui, d’une note, s’accroche au Delta et à ses fantômes de crossroads, il y a Baptiste Brondy (Lo’Jo, etc.) le batteur, qui joue comme « un souffle », il y a Rafgee dont le tuba-soubassophone cabossé par la vie pousse de poumonnesques lignes de basse, il y a « la soul des Touaregs, celle de John Lee Hooker ou des Black Keys » et il y a ce patronyme choisi en hommage à de Louis Delgres, romanesque héros de la lutte contre l’esclavage en Guadeloupe. Delgres

Votre billet est ici

LA PETITE COOPE(COOPERATIVE DE MAI) CLERMONT FERRAND RUE SERGE GAINSBOURG 63100

22.0

EUR22.0.

Votre billet est ici