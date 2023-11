Lucie Antunes – Calling Marian LA PETITE COOPE(COOPERATIVE DE MAI), 19 janvier 2024, CLERMONT FERRAND.

Lucie Antunes – Calling Marian LA PETITE COOPE(COOPERATIVE DE MAI). Un spectacle à la date du 2024-01-19 à 20:00 (2024-01-19 au ). Tarif : 18.8 à 18.8 euros.

LA COOPERATIVE DE MAI LIC : 1- 2022-013722 / 2-2022-013701 3- 2022-013721 presente Lucie Antunes : Sur scène quatre interprètes-performeuses- touche à tout dont le talent ne se limite pas à la musique : mouvements, performance, danse, percussions, chant, cris, transe au milieu des batteries, des synthés, des vibraphones et des cloches tubulaires.. La volonté d’abolir les distances, s’affranchir des rôles pour créer des frottements, des carambolages, des rencontres et fabriquer ainsi toujours plus de chaleur humaine. Calling Marian : Calling Marian est une productrice unique en son genre. Formée en musicologie, elle s’inspire d’horizons artistiques multiples pour créer une musique forte, sincère et émotionnelle, à la rencontre de la techno, de l’acid et de la trance. Son objectif est de créer une synergie forte entre rythmes techno et club, harmonies nostalgiques et mélodies entraînantes. Lucie Antunes Lucie Antunes

LA PETITE COOPE(COOPERATIVE DE MAI) CLERMONT FERRAND RUE SERGE GAINSBOURG 63100

