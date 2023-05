L’Aquoiboniste LA COUPOLE, 25 novembre 2023, CLERMONT FERRAND.

L’Aquoiboniste LA COUPOLE. Un spectacle à la date du 2023-11-25 à 21:00 (2023-11-25 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

Son pire cauchemar est la plus belle preuve d’Amour. Mourir est une chose, retourner à la vie en est une autre. Être déclaré mort quelques heures, qu’est-ce que cela changerait dans votre vie ? Mourir est une chose facile… retourner à la vie en est une autre… Comment revient-on d’entre les morts ? Comment oser se présenter à nouveau devant ceux ou celles qui vous aimaient ? Cette étrange expérience, Olivier Bécaille va la vivre… et découvrir toutes les étapes qui permettront la disparition de ses peurs, son retour à la lumière. Mourir peut être un cauchemar mais aussi la plus belle preuve d’amour. L’Aquoiboniste

LA COUPOLE CLERMONT FERRAND 12 BOULEVARD PASTEUR Puy-de-Dôme

