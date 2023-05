Anne Gilbert Dans Contre Courant LA COUPOLE, 10 juin 2023, CLERMONT FERRAND.

Anne Gilbert Dans Contre Courant LA COUPOLE. Un spectacle à la date du 2023-06-10 à 21:00 (2023-06-10 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

A CONTRE-COURANT, ELLE ARRIVE ET LE SKETCH RETROUVE TOUTE SA NOBLESSE ! LE SPECTACLE IDÉAL POUR RIRE DE TOUT, AVEC TOUT LE MONDE. Drôle, sympathique, espiègle aussi, la voilà servie par un langage contemporain et un jeu hors norme. Du coach de crossfit à la sage-femme-fée en passant par une députée folle à lier… Anne Gilibert incarne plusieurs personnages tellement vrais qu’on croit déjà les connaître. Issue du milieu médical, Anne Gilibert commence le one woman show en 2018 et ne cesse de monter. Gagnante de plusieurs prix reconnus dans le milieu de l’humour, Anne GILIBERT commence une carrière suffisamment probante pour déjà figurer dans plusieurs festivals d’envergure. Anne Gilbert Dans Contre Courant

Votre billet est ici

LA COUPOLE CLERMONT FERRAND 12 BOULEVARD PASTEUR Puy-de-Dôme

20.0

EUR20.0.

Votre billet est ici