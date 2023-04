Fred Attard Dans Comme Un Hamster LA COUPOLE CLERMONT FERRAND Catégories d’Évènement: Clermont-Ferrand

Fred Attard Dans Comme Un Hamster LA COUPOLE, 6 mai 2023, CLERMONT FERRAND. Fred Attard Dans Comme Un Hamster LA COUPOLE. Un spectacle à la date du 2023-05-06 à 21:00 (2023-05-06 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros. « COMME IL FAUT BIEN FAIRE QUELQUE CHOSE DE SA VIE EN ATTENDANT LA MORT, J’AI DÉCIDÉ DE CRÉER UN SPECTACLE ! » « Enfin… pour être plus précis, ce qui s’est vraiment passé, c’est qu’au cours d’une cérémonie avec des chamanes en Amazonie, j’ai eu une vision qui m’intimait de faire un one man show, voilà. Je vous le dis parce que je trouve ça plus intéressant que d’énumérer les poncifs du genre « une écriture ciselée au service d’un propos d’une rare profondeur » ou encore « un petit bijou d’humour noir bouleversant de sincérité ». En revanche je ne parle pas de mon expérience avec les chamanes pendant le spectacle. Mais, comme je le réécris en permanence, ce sera peut-être le cas lorsque vous viendrez. » Fred Attard Dans Comme Un Hamster Votre billet est ici LA COUPOLE CLERMONT FERRAND 12 BOULEVARD PASTEUR Puy-de-Dôme 18.0

