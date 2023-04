Victor Hugo Un Géant Dans Un Siècle Hugo Par Hugo LA COUPOLE, 5 mai 2023, CLERMONT FERRAND.

Victor Hugo Un Géant Dans Un Siècle Hugo Par Hugo LA COUPOLE. Un spectacle à la date du 2023-05-05 à 21:00 (2023-05-05 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

PLONGEZ PENDANT UNE HEURE DANS LA VIE PASSIONNANTE ET PASSIONNÉE DE VICTOR HUGO DONT LE GÉNIE PROTÉIFORME A ILLUMINÉ LE 19ÈME SIÈCLE. La pièce « Victor Hugo, un géant dans un siècle » est un monologue d’une heure qui raconte à travers les poèmes et les discours politiques de Victor Hugo, la vie du grand poète, de sa naissance à sa mort. Né en 1802, il mourra en 1885, embrassant à lui seul ce dix-neuvième siècle, à la fois corseté moralement et génial au plan culturel. Les grands moments de sa vie sont illustrés par douze poèmes tirés pour la plupart des Contemplations et de La légende des Siècles et par deux discours, le « Discours pour l’abolition de la peine de mort » du 15 septembre 1848 et le « Discours sur la Misère » prononcé le 9 juillet 1849 et qui est encore aujourd’hui d’une incroyable actualité. Hugo, c’est un souffle qui emporte tout sur son passage ! Victor Hugo Un Géant Dans Un Siècle Hugo Par Hugo

LA COUPOLE CLERMONT FERRAND 12 BOULEVARD PASTEUR Puy-de-Dôme

18.0

