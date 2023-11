AC/DCU 20 Ans de Trot LA COOPERATIVE DE MAI, 2 mars 2024, CLERMONT FERRAND.

AC/DCU 20 Ans de Trot LA COOPERATIVE DE MAI. Un spectacle à la date du 2024-03-02 à 20:00 (2024-03-02 au ). Tarif : 30.0 à 30.0 euros.

AC/DÇU20 ANS DE TROT En 2003, la France découvre Ac/dçu ! Alors qu’ils ne sont même pas encore montés sur scène, la rumeur se répand partout : un nouveau groupe, dont le talent n’a d’égal que son inutilité, veut conquérir le monde, au galop et à pas de canard. Après 20 ans, 5 mois et 15 jours de concerts mythiques, de rencontres improbables, de documentaires et de bandes dessinées, le groupe vous prépare une soirée anniversaire afin de vérifier qu’il n’est pas seul à avoir ramassé ! RDV à la Grande Coopé le 2 mars 2024, pour le concert de l’immaturité ! Il y aura des surprises, des invités, et des trucs qui font “pouet”. On aura mal le lendemain mais on va bien s’amuser ! Alors réservez vite votre place avant qu’on ne vous la prenne ! Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 04 73 62 79 00 AC/DCU AC/DCU

Votre billet est ici

LA COOPERATIVE DE MAI CLERMONT FERRAND RUE SERGE GAINSBOURG 63100

30.0

EUR30.0.

