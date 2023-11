Irène Dresel LA COOPERATIVE DE MAI, 9 février 2024, CLERMONT FERRAND.

Irène Dresel LA COOPERATIVE DE MAI. Un spectacle à la date du 2024-02-09 à 20:30 (2023-12-09 au ). Tarif : 27.0 à 27.0 euros.

Techno haute en couleur aussi sensuelle que frontale, voilà comment décrire en quelques mots le monde d’Irène Drésel. Un monde hypnotique dans lequel BPM langoureux et sportifs côtoient des mélodies cristallines, déjouant ainsi les attentes de plus d’un.e auditeur.rice du genre. Artiste polymorphe ayant quitté la frénésie parisienne pour le calme de la campagne, Irène Drésel soigne son univers jusque dans les moindres détails, comme en témoignent sur scène les roses qui surplombent avec grâce l’acier froid de ses machines.Si Irène Drésel compose seule, elle s’accompagne en live d’un percussionniste, Sizo Del Givry, agrémentant ainsi d’une aura certaine cette singularité visuelle. Une formule en binôme qui toutefois n’exclut pas de temps à autre l’intervention ponctuelle d’autres invités.Après deux EP consécutifs, « Rita » (2017) et « Icône » (2018), un premier album, « Hyper Cristal », en 2019 suivi de « Kinky Dogma », sorti en 2021, Irène Drésel prépare un nouvel album qui verra le jour en janvier 2024. Irène Dresel

LA COOPERATIVE DE MAI CLERMONT FERRAND RUE SERGE GAINSBOURG 63100

