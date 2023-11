Dub Coast #6 LA COOPERATIVE DE MAI, 9 décembre 2023, CLERMONT FERRAND.

Dub Coast #6 LA COOPERATIVE DE MAI. Un spectacle à la date du 2023-12-09 à 23:00 (2023-12-09 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

LA COOPERATIVE DE MAI & FLOWERCOAST L-R-22-13722 /13701/13721 & 2-1095134 / 3-1095135 ) présentent AVEC : O.B.FSOUND SYSTEM & SR WILSON & CHARLIE P MISTYCWOOD MIRKADUB Dub Coast (épisode 6) est de retour cet hiver à La Coopérative de Mai ! O.B.F trois lettres majuscules indissociable du mouvement Dub européen depuis 20 ans. A travers leur sound-system orange iconique, leur label et leurs soirées « Dubquake » qui auront déniché tellement de pépites et vu passer les plus grands artistes de la scène dub mondiale, leurs 4 albums et les nombreuses releases vinyle le crew genevois n’est même plus à présenter. Rico et sa bande débarquent pour la première fois à Clermont-Ferrand avec leur sono, accompagnés des MCs anglais Charlie P. et espagnol Sr Wilson. Ils viendront délivrer un dub gorgé d’influence modernes et indiscutablement tourné vers l’avenir. En ouverture, Mystic Wood et les locaux de Mirkadub se chargeront de faire grimper la température du dancefloor pour une nuit d’anthologie. Dub Coast Dub Coast

Votre billet est ici

LA COOPERATIVE DE MAI CLERMONT FERRAND RUE SERGE GAINSBOURG 63100

22.0

EUR22.0.

Votre billet est ici