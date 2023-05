Urbain + Concerts De Ramonaze & Nirvanaze LA COOPERATIVE DE MAI, 9 juin 2023, CLERMONT FERRAND.

Urbain + Concerts De Ramonaze & Nirvanaze LA COOPERATIVE DE MAI. Un spectacle à la date du 2023-06-09 à 20:00 (2023-06-09 au ). Tarif : 13.8 à 13.8 euros.

LA COOPERATIVE DE MAI LIC : 1- 2022-013722 / 2-2022-013701 3- 2022-013721 Chez Topito, au festival de Montreux ou les lundis soir au Point-Virgule, Urbain nous fait rire depuis presque 10 ans. L’expérience vegan, les errements sur le web, les comedy club et autres points chauds de la capitale, c’est lui, LE mec de Topito quoi. Car oui, Urbain est drôle, et il le prouve derechef : Saison 1 Épisode 1 dans la grande salle en mode stand up, et direction la Petite Coopé pour saccager le répertoire de Nirvana en compagnie d’un groupe pas si naze que ça, mais cela reste à vérifier bien sûr. Cerise sur le pompon, en exclusivité exclusive pour l’occasion, d’autres Clermontois (ça commence par Fox et ça finit par Hole), se chargeront de piétiner l’héritage des Ramones, sans dépasser les 2’30 de rigueur, dignes mais un peu nazes aussi. D’où le nom, voilà. Urbain + Concerts De Ramonaze & Nirvanaze

Votre billet est ici

LA COOPERATIVE DE MAI CLERMONT FERRAND RUE SERGE GAINSBOURG Puy-de-Dôme

13.8

EUR13.8.

Votre billet est ici