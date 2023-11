Manon Lepomme – Je vais beaucoup mieux, Merci ! LA COMEDIE DES VOLCANS, 24 février 2024, CLERMONT FERRAND.

Manon Lepomme – Je vais beaucoup mieux, Merci ! LA COMEDIE DES VOLCANS. Un spectacle à la date du 2024-02-24 à 21:00 (2024-02-24 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Centre culturel Jean L’Hôte (L-R-22-12677/78) presente ce spectacle Son précédent spectacle « Non, je n’irai pas chez le psy » avait attiré plus de 250 000 spectateurs. Manon Lepomme revient en très grande forme avec une nouvelle performance et confirme être une valeur sûre de l’humour belge. À 33 ans, elle est la championne toutes catégories de ce qu’il y a de plus fort et de plus difficile dans l’art de faire rire : l’autodérision. Sa proximité avec le public et sa touchante authenticité rendent chaque représentation unique et redoutablement efficace. Vous la retrouverez toujours aussi déjantée et peut-être encore plus névrosée qu’avant… Manon a grandi, et elle se pose de plus en plus de questions tantôt existentielles, tantôt… futiles… Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? Comment faire pour ne pas ressembler à sa mère ? Une performance au rythme époustouflant, saupoudré d’une impressionnante capacité à l’improvisation.Tout public à partir de 10 ansDurée 1h30 sans entracteRéservation PMR : 0383475957 Manon Lepomme

LA COMEDIE DES VOLCANS CLERMONT FERRAND 15 bd Louis Chartoire 63100

