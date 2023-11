Alerte à Snowborg LA COMEDIE DES VOLCANS, 10 février 2024, CLERMONT FERRAND.

Alerte à Snowborg LA COMEDIE DES VOLCANS. Un spectacle à la date du 2024-02-10 à 21:00 (2024-02-10 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

LA COMEDIE DES VOLCANS en accord avec En scène ! Productions et Seul avec du monde autour, présente ce spectacle Date du 23/09/23 reportée au 10/02/2024 à 21h00Les billets restent valablesALERTE A SNOWBORGde et avec Benjamin et Hadrien Mise en scène : Jill DerryN° téléphone accès PMR : 01 71 24 51 24 Alerte à Snowborg

Votre billet est ici

LA COMEDIE DES VOLCANS CLERMONT FERRAND 15 bd Louis Chartoire 63100

22.0

EUR22.0.

Votre billet est ici