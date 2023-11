Charlie et Stylien – La La Mour LA COMEDIE DES VOLCANS, 14 décembre 2023, CLERMONT FERRAND.

Charlie et Stylien – La La Mour LA COMEDIE DES VOLCANS. Un spectacle à la date du 2023-12-14 à 20:30 (2023-12-14 au ). Tarif : 27.2 à 27.2 euros.

LA COMPAGNIE DU CAFE THEATRE (1029658) PRESENTE CE SPECTACLE La vie est une comédie musicale ?! ? Oui. Mais celle-ci, est clairement différente … Dans un écrin enchanteur digne des plus belles chansons Disney, le contraste est assuré : Charlie & Styl’O chantent l’ Amour avec ce style Class&Cash qu’ils maîtrisent parfaitement. Entre sketchs audacieux, sans filtres et chansons honnêtes et corrosives , laissez Charlie et Styl’O vous parler d’eux et surtout de vous … * * *déconseillé au moins de 14 ansRéservations pour les personnes à mobilité réduite: 02 40 89 65 01 Charlie, Stylien Charlie, Styl’O

LA COMEDIE DES VOLCANS CLERMONT FERRAND 15 bd Louis Chartoire 63100

