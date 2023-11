Audrey Vernon – Comment Epouser un Milliardaire LA COMEDIE DES VOLCANS, 8 décembre 2023, CLERMONT FERRAND.

La Comédie des Volcans (L-D-23-961) en accord avec Bonne Nouvelle Productions présente : ce spectacle. Audrey Vernon dégomme (toujours) les ultras-riches dans un one-woman show caustique et jouissif ! Audrey Vernon est heureuse ! Elle va enfin épouser un homme riche, goûter au luxe et en finir avec la précarité de sa vie de comédienne. Celle qui a compris qu’il y avait davantage de bénéfices à épouser un milliardaire qu’à travailler pour lui livre avec ce « one man show économique « parfaitement documenté un pamphlet incendiaire contre le capitalisme sauvage. En fausse candide, elle taille un costard aux élus de la liste de Forbes et autres stars du CAC 40. De Lakshmi Mittal à Bernard Arnault, en passant par Jeff Bezos, Donald Trump ou Mbappé, personne n’est épargné par la comédienne qui nous propose, dans un sourire acéré, un décryptage de l’économie mondialisée version 2022 . Crée en 2008, ce spectacle hilarant et sans concession passe au laminoir le cynisme des financiers qui ont fait basculer la planète dans une crise aÌ long terme et ne semblent toujours pas en 2022 – et ce malgré une crise sanitaire mondiale, des bouleversements écologiques majeurs et les exhortations à une sobriété salutaire – disposés à voyager en train ! Auteure et interprète : Audrey VernonMise en scène : Audrey Vernon et Mickaël ChirinianTechnique : Pierrick d’Espinay Réservations Personnes à Mobilité Réduite : 01 71 24 51 24 Audrey Vernon Audrey Vernon

LA COMEDIE DES VOLCANS CLERMONT FERRAND 15 bd Louis Chartoire 63100

