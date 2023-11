A.Vivaldi: Les Quatre Saisons Schubert/Caccini : Ava Maria EGLISE ST GENES DES CARMES Catégories d’Évènement: 63000

Clermont-Ferrand A.Vivaldi: Les Quatre Saisons Schubert/Caccini : Ava Maria EGLISE ST GENES DES CARMES, 26 décembre 2023, CLERMONT FERRAND. A.Vivaldi: Les Quatre Saisons Schubert/Caccini : Ava Maria EGLISE ST GENES DES CARMES. Un spectacle à la date du 2023-12-26 à 20:00 (2023-12-26 au ). Tarif : 22.0 à 33.0 euros. Gratuit pour les moins de 12 an(s) A.VIVALDI: LES QUATRE SAISONS SCHUBERT/CACCINI : AVE MARIA NOËL SACRES & POPULAIRES Orchestre PARIS CLASSIK Stéphane Henoch, violoniste de l’Orchestre National de France Claire Cervera, mezzo soprano Orchestre Paris Classik Votre billet est ici EGLISE ST GENES DES CARMES CLERMONT FERRAND 7, Rue Neuve des Carmes 63000 22.0

EUR22.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: 63000, Clermont-Ferrand Autres Lieu EGLISE ST GENES DES CARMES Adresse 7, Rue Neuve des Carmes Ville CLERMONT FERRAND Departement 63000 Lieu Ville EGLISE ST GENES DES CARMES latitude longitude 45.77686395964669;3.0878506008235593

EGLISE ST GENES DES CARMES CLERMONT FERRAND 63000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clermont-ferrand/