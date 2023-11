Amants a Mi-Temps DEFONCE DE RIRE Catégories d’Évènement: 63000

Clermont-Ferrand Amants a Mi-Temps DEFONCE DE RIRE, 14 décembre 2023, CLERMONT FERRAND. Amants a Mi-Temps DEFONCE DE RIRE. Un spectacle à la date du 2023-12-14 à 20:00 (2023-12-13 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros. ROOM CITY PRESENTE Une comédie extra conjugale ! Il y a Vincent, marié, deux enfants, patron d’une entreprise de gros et demi gros à Rungis. Terrien, sanguin, bourru, il adore sa femme… mais aussi sa maîtresse à qui il rend visite régulièrement depuis trois ans, du lundi 15 h au mercredi 15 h. Il y a aussi Christian lui aussi marié, deux enfants, professeur de philosophie à la Sorbonne. Il est doux, calme, posé… Lui aussi adore sa femme mais aussi sa maîtresse à qui il rend visite régulièrement depuis trois ans du mercredi 15 h au vendredi 15 h. Et il y a surtout Patricia, la maitresse des deux hommes. Très bien organisée. Jusqu’à ce jour… Amants a Mi-Temps Votre billet est ici DEFONCE DE RIRE CLERMONT FERRAND 34 rue saint dominique 63000 20.0

