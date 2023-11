Ne me Remercie Pas DEFONCE DE RIRE Catégories d’Évènement: 63000

Ne me Remercie Pas DEFONCE DE RIRE. Un spectacle à la date du 2023-12-05 à 20:00 (2023-12-05 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros. Au service logistique de l'entreprise PlastiPlus, Thierry est l'exemple même du mec trop gentil. Myriam, sa chef, ne se fait pas prier pour profiter de sa gentillesse… Jusqu'au jour où, suite à des plaintes, Myriam se met en quête d'un "référent discrimination" pour son service, sans comprendre que le problème, c'est elle ! Égalité homme / femme, racisme, homophobie, handicap et conflits de générations… tous ces thèmes vont, tout au long de cette histoire, faire court-circuiter les cerveaux naïfs de Myriam et Thierry ! Quand un monde du travail étriqué, qui perd tout son sens, se retrouve dans une comédie à la fois juste et totalement déjantée ! Ne me Remercie Pas

