Imaginez que Dieu vous propose un marché… Que vous soyez obligé de retourner sur Terre pour aimer, donner du bonheur, créer, penser aux autres. Imaginez que de cette mission dépende votre résurrection… Jacques et Maurice vont devoir redoubler d’efforts et d’inventivité pour convaincre le Tout Puissant que leur place est bien sur Terre : le théâtre, la danse, le chant, l’écologie, la philosophie… Jacques et Maurice sont prêts à tout – enfin presque – pour se sauver. À moins que… Les comédiens, vous embarquent avec une énergie démesurée – et c’est tant mieux – pendant une heure quinze, dans cette comédie fine et hilarante. Une belle rencontre drôle et touchante, des personnages attachants et vrais, des situations irrésistibles, le tout avec la complicité du démon de la danse, du rire et de l’absurde ! Un texte vif et humain qui nous entraîne avec plaisir et bonne humeur dans tous les recoins du Monde d’en bas… Et pas que ! Dans cette nouvelle comédie écrite par Philippe Souverville un seul mot d’ordre : On ne déprime plus ! Et ce n’est pas qu’un titre ! On ne Déprime Plus

