Je Me Soigne Sans Ordonnance DEFONCE DE RIRE, 29 octobre 2023, CLERMONT FERRAND.

Je Me Soigne Sans Ordonnance DEFONCE DE RIRE. Un spectacle à la date du 2023-10-29 à 21:00 (2023-05-14 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

Une histoire de vie drôle, touchante, folle, attachante parfois même émouvante. Ou quand le comédien se livre et nous raconte sa vie avec pour unique but… Le bonheur et le rire. Mais je vais vous dire un secret et j’espère que ça ne restera pas entre nous ! Se rapprocher de ses rêves c’est possible. Vous êtes en train de vous dire, lui il revient de Disneyland il content ! Être heureux et libre c’est possible ! De l’île de la Réunion, en passant par les ambulances des Urgences, les salles de cours d’arts martiaux les cours d’aquagym des plus grands hôtels, les plumes et les paillettes des cabarets de Province : je prends le pari dans cette nouvelle création de tout vous dire…ou presque, je vais vous partager mon histoire, mes rêves, mes galères… Je Me Soigne Sans Ordonnance

DEFONCE DE RIRE CLERMONT FERRAND 34 rue saint dominique Puy-de-Dôme

