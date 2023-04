Quand Les Femmes Des Uns Font Le Bonheur Des Autres DEFONCE DE RIRE, 17 mai 2023, CLERMONT FERRAND.

Un homme en colère, convaincu que sa femme le trompe, s’invite de force chez l’amant de sa compagne. Il n’a pas l’intention de jouer le dindon de la farce et compte bien surprendre les deux tourtereaux dans cette garçonnière qui sera le décor unique de toute la pièce. Qu’arrive-t-il lorsque deux hommes aiment sincèrement la même femme ? On peut s’attendre à ce que leur rencontre soit explosive ; pourtant dans cette comédie c’est tout le contraire qui se passe : au lieu d’un choc, on assiste à une vraie rencontre qui va déboucher sur une amitié réelle. C’est une comédie qui commence comme un Vaudeville, mais c’est un leurre car il s’agit d’autre chose… L’histoire racontée ici est celle de deux hommes que tout sépare, sauf leur amour pour la même femme. Une déesse inaccessible, absente et pourtant tellement présente. L’enjeu majeur de ce huis clos est de rendre compte des conséquences de la séparation amoureuse chez les hommes ; non pas en faisant étalage de leurs plaintes et de leur douleur, mais par une certaine pudeur que seul l’humour peut transmettre au travers des dialogues. Enfin, l’originalité de cette pièce est de prendre le contre pied de la figure traditionnellement masculine du séducteur. Ici Don Juan est une femme, une séductrice ; et les hommes sont ses victimes : deux pauvres amants délaissés et inconsolables. Quand Les Femmes Des Uns Font Le Bonheur Des Autres

DEFONCE DE RIRE CLERMONT FERRAND 34 rue saint dominique Puy-de-Dôme

