Journées annuelles du GFNG, organisées à Clermont-Ferrand (IUT Clermont Auverge), les 22 et 23 juin prochain

Les clermontois sont honorés et ravis de vous accueillir, en 2023 en Auvergne, à l’occasion de ces nouvelles journées annuelles du GFNG, organisées à Clermont-Ferrand (IUT Clermont Auverge), les 22 et 23 juin prochains.

La Neuro Gastroentérologie a toujours de beaux jours devant elle avec, à venir on le souhaite, de nombreuses innovations thérapeutiques, nécessaires pour soulager des patients encore trop souvent démunis devant la douleur, la gêne et autres conséquences des pathologies du tube digestif.

Ces Journées GFNG 2023 couvriront un large programme : depuis les aspects fondamentaux jusqu’à la pratique clinique quotidienne de la prise en charge, souvent délicate, de ces patients. Nous nous appliquerons à vous montrer en quoi l’interface entre la Neuro Gastroentérologie et la Bactériologie se fait de plus en plus mince, au bénéfice de la compréhension et du traitement des pathologies fonctionnelles intestinales. Nous évoquerons également de nouveaux outils, notamment numériques, utiles dans le suivi des patients atteints de douleurs chroniques.

Vous retrouverez également le séminaire du DIU de Pathologies Fonctionnelles Digestives, la remise du Prix Biocodex 2023, sans oublier la session de « Communications Jeunes Chercheurs » et sa remise de prix jeunes chercheurs.

JEUNES CHERCHEURS, SOUMETTEZ VOTRE COMMUNICATION

Adressez votre résumé (avant le 22 mai 2023) à l’attention de Frédéric Carvalho.

Par mail : frederic.carvalho@uca.fr (ICI)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-22T08:15:00+02:00

2023-06-23T13:30:00+02:00