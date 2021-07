Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Clermont en soirée : plein feu sur la basilique et cinq fontaines Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme

Clermont en soirée : plein feu sur la basilique et cinq fontaines Clermont-Ferrand, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Clermont-Ferrand. Clermont en soirée : plein feu sur la basilique et cinq fontaines 2021-07-15 – 2021-07-15 Maison du Tourisme, place de la Victoire Clermont Auvergne Tourisme

Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme EUR Découverte du centre historique au fil d’un voyage artistique proposé dans le cadre de la programmation Altitude 2028. dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Clermont-Ferrand Adresse Maison du Tourisme, place de la Victoire Clermont Auvergne Tourisme Ville Clermont-Ferrand lieuville 45.77782#3.08582