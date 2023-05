FETE FORAINE Place de la Gare, 9 juin 2023, Clermont-en-Argonne.

Venez participer à la fête foraine organisée par la commune de Clermont-en-Argonne. Au programme, tout le week-end : manèges pour enfants, auto scooter, karting, pêche aux canards, machines à sous et confiserie. Le samedi soir, l’USAM proposera buvette et restauration rapide. Quant au dimanche, l’association Les copains Argonnais proposeront café gourmand et buvette.

Un bal apéritif animé par Duo Hello sera organisé le dimanche de 17h à 20h.. Tout public

Vendredi 2023-06-09 à ; fin : 2023-06-11 . 0 EUR.

Place de la Gare

Clermont-en-Argonne 55120 Meuse Grand Est



Come and take part in the funfair organized by the commune of Clermont-en-Argonne. On the program, all weekend long: rides for children, car scooters, karting, duck fishing, slot machines and candy. On Saturday evening, the USAM will offer refreshments and fast food. On Sunday, the association Les copains Argonnais will offer gourmet coffee and refreshments.

An aperitif ball animated by Duo Hello will be organized on Sunday from 5 to 8 pm.

Participe en la feria de atracciones organizada por el municipio de Clermont-en-Argonne. En el programa de todo el fin de semana: atracciones infantiles, patinetes, karting, pesca de patos, máquinas tragaperras y golosinas. El sábado por la noche, la USAM ofrecerá refrescos y comida rápida. El domingo, la asociación Les copains Argonnais ofrecerá café gourmet y refrescos.

El domingo, de 17.00 a 20.00 horas, se organizará un baile aperitivo con Duo Hello.

Nehmen Sie an der von der Gemeinde Clermont-en-Argonne organisierten Kirmes teil. Auf dem Programm stehen das ganze Wochenende über: Kinderkarussells, Autoscooter, Go-Kart, Entenangeln, Spielautomaten und Süßwarengeschäfte. Am Samstagabend bietet der USAM Getränke und Snacks an. Am Sonntag bietet der Verein Les copains Argonnais einen Café gourmand und einen Imbiss an.

Am Sonntag findet von 17:00 bis 20:00 Uhr ein Aperitif-Ball statt, der von Duo Hello moderiert wird.

