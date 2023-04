Thé dansant Saint-Médard, 14 mai 2023, Clermont-Dessous.

Sur les coteaux du Pays de Serres, le club Générations Mouvement des Aînés ruraux de Clermont-Dessous vous attend pour un après-midi placé sous le signe de la musique et de la bonne humeur, avec un thé dansant animé par l’orchestre Serge Tinelli. Variété, musette, rétro, des mélodies pour danser autour d’une pause gourmande (une pâtisserie et une boisson seront offertes à chaque participant). Sur réservation..

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 . .

Saint-Médard Salle des fêtes

Clermont-Dessous 47130 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



On the hillsides of the Pays de Serres, the club Générations Mouvement of the rural Elders of Clermont-Dessous awaits you for an afternoon placed under the sign of music and good mood, with a tea dance animated by the orchestra Serge Tinelli. Variety, musette, retro, melodies to dance around a gourmet break (a pastry and a drink will be offered to each participant). On reservation.

En las laderas del Pays de Serres, el club Générations Mouvement de los Aînés ruraux de Clermont-Dessous le espera para una tarde de música y buen humor, con un baile del té animado por el grupo Serge Tinelli. Variedades, musette, retro, melodías para bailar en torno a una pausa gastronómica (se ofrecerá un pastelito y una bebida a cada participante). Previa reserva.

An den Hängen des Pays de Serres erwartet Sie der Club Générations Mouvement des Aînés ruraux von Clermont-Dessous zu einem Nachmittag im Zeichen von Musik und guter Laune mit einem Tanztee, der von dem Orchester Serge Tinelli musikalisch umrahmt wird. Varieté, Musette, Retro, Melodien zum Tanzen bei einer Schlemmerpause (jedem Teilnehmer wird ein Gebäck und ein Getränk angeboten). Auf Reservierung.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas