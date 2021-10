Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Clermont Auvergne Opéra : Lucia di Lammermoor Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Clermont Auvergne Opéra : Lucia di Lammermoor Clermont-Ferrand, 13 octobre 2021, Clermont-Ferrand. Clermont Auvergne Opéra : Lucia di Lammermoor 2021-10-13 – 2021-10-16 Opéra-Théâtre 22 boulevard Desaix

Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme OPÉRA SERIA EN DEUX PARTIES ET TROIS ACTES

Livret de Salvatore Cammarano

Musique de Gaetano Donizetti

