Clermont Auvergne Opéra : Les AFTER du Bon Pasteur 2021-10-07 19:00:00 19:00:00 – 2021-10-07 Chapelle du Bon Pasteur 10 rue du Bon Pasteur

Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme Chrystelle Di Marco, soprano

