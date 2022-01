Clérisse en multicolore : visite guidée Médiathèque José Cabanis, 23 janvier 2021, Toulouse.

Clérisse en multicolore : visite guidée

Médiathèque José Cabanis, le samedi 23 janvier 2021 à 10:30

Samedi 23 janvier à 10h30 – MEDIATHÈQUE JOSÉ CABANIS Visite guidée par une médiatrice de l’ exposition « Clérisse en multicolore » proposée en partenariat avec le festival BD Colomiers s’articule autour de l’univers des ses deux derniers albums : Alfred, Quentin & Pedro sont sur un plateau et Une année sans Cthulhu. Une collection d’estampes du dessinateur est également présentée : un voyage dans l’univers pictural et aux palettes de couleurs éblouissantes, transposé sur papier par la Fabrique des Mains Sales avec des techniques d’impression artisanales et artistiques. Une exposition réalisée par Alexandre Clérisse et le Département de la Charente, présentée dans le OFF du Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême 2020. Inscription à action.culturelle@mairie-toulouse.fr

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-01-23T10:30:00 2021-01-23T12:30:00