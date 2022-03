MARCHE GOURMANDE Maison des associations Clérieux Catégories d’évènement: Clérieux

MARCHE GOURMANDE Maison des associations, 3 avril 2022 09:00, Clérieux. Dimanche 3 avril, 09h00 Sur place Adulte 10€, -12ans 5€ https://comite-des-fetes-clerieux.fr Marche familiale et inclusive Marche familiale et inclusive pour déguster des produits locaux tout en se promenant autour du village de Clérieux. Maison des associations Rue de la Vallée 26260 Clérieux Manche dimanche 3 avril – 09h00 à 11h30

