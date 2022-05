Exposition Bernard Mazaud au château de Sédières (Tulle-Corrèze) Château de Sédières Clergoux, 11 juillet 2020 10:00, Clergoux.

11 juillet – 26 septembre 2020, les samedis Sur place Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Plein tarif : 4 € – Tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi, personnes à mobilité réduite) : 2 € – Gratuit pour les enfants jusqu’à 11 ans et les groupes scolaires.

Exposition du peintre-mosaïste Bernard Mazaud (1923-2013 ) du 11 juillet au 20 septembre

Le département de la Corrèze organise une exposition rétrospective du peintre-mosaïste (Bernard Mazaud – 1923-2013) avec une centaine d’oeuvres entre le 11 juillet et le 20 septembre au château de Sédières, près de Tulle, dans le cadre de l”Art au château”.

Dans son parcours de vie très diversifié le fil rouge est la peinture, toujours.

Dans la seconde partie de sa vie, peindre est devenue sa principale activité dans son atelier parisien, les ventes se sont surtout faites par bouche à oreille au sein d’un réseau de collectionneurs particuliers devenus amis, français et étrangers.

Il a également réalisé une très belle fresque murale et monumentale en onyx, inspirée de l’école florentine “delle pietre dure” et installée à Beauvais (5m x 2,80 m). Elle est remarquable par sa taille et les matériaux employés. Elle s’intitule “L’arbre aux oiseaux” ou “La diffusion des connaissances”. C’est un hommage à la ruralité et à “l’ascenseur social” que peut permettre l’éducation. L’oeuvre est malheureusement invisible, le bâtiment qui l’abrite étant enb réfection et fermé au public.

