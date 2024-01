Atelier viennoiseries et brioches Clères, samedi 27 janvier 2024.

Atelier viennoiseries et brioches Clères Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 09:30:00

fin : 2024-01-27 12:30:00

Une ambiance conviviale et détendue; une odeur de viennoiseries et de brioche qui embaume l’atelier,des connaissances et des astuces pour refaire ces gourmandises représentatives de la gastronomie française !

Vous apprendrez comment réaliser une pâte levée fermentée ainsi qu’une brioche mais aussi à fleurer un paln de travail, à abaisser avec un rouleau à pâtisserie, à façonner, à réaliser une dorure/un sirop/une crème pâtissière…

Bref, vous repartirez avec une bannette de pains au chocolat, croissants, pains aux raisins, roulettes et brioche tressée, de quoi faire des heureux(ses) !

Une pause dégustation vous sera proposée pendant cet atelier: bonne humeur et échanges garantis.

68 Rue de l’Église

Clères 76690 Seine-Maritime Normandie



L’événement Atelier viennoiseries et brioches Clères a été mis à jour le 2024-01-17 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin