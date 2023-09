Fête de la Citrouille Cléré-du-Bois, 19 novembre 2023, Cléré-du-Bois.

Cléré-du-Bois,Indre

Venez nous retrouver à la fête de la citrouille à Cléré-du-Bois entre Azay-Le-Ferron et Châtillon-sur-Indre aux abords de la Salle des Fêtes organisée par Ensemble Jardinons..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . EUR.

Cléré-du-Bois 36700 Indre Centre-Val de Loire



Come and meet us at the pumpkin festival in Cléré-du-Bois between Azay-Le-Ferron and Châtillon-sur-Indre near the Salle des Fêtes organised by Ensemble Jardinons.

Venga a vernos a la fiesta de la calabaza en Cléré-du-Bois, entre Azay-Le-Ferron y Châtillon-sur-Indre, cerca de la Salle des Fêtes, organizada por Ensemble Jardinons.

Besuchen Sie uns auf dem Kürbisfest in Cléré-du-Bois zwischen Azay-Le-Ferron und Châtillon-sur-Indre am Rande des Salle des Fêtes, das von Ensemble Jardinons organisiert wird.

Mise à jour le 2023-09-28 par BERRY