DU SILENCE AU CONCERT Rue Luis Corvalan, 31 mai 2023, Cléon.

MUSIQUE ACOUSTIQUE MACHINE

Concert acoustique (jeune public)

Dans le cadre de la 22e Quinzaine de la Petite Enfance

Concert doux et beau, pendant lequel 2 musiciens jouent du silence, des cubes et boules lumineuses… et de leurs instruments que sont le violon et l’accordéon, dans toute leur richesse.

Partir du silence, donner à entendre les sources imagées du son acoustique, donner à voir les prémices de la lumière, quand les musiciens s’installent dans une forme de concert, de la pénombre à l’éclairage, dans un cheminement progressif, au milieu des enfants, tranquilles puis joyeux.

Réagir, interagir avec leurs émotions : en exploiter le chemin à l’aide d’une forme mélodique, prélude à une douce naissance harmonique, menant à un concert riche et festif. Enfin, les petits seront invités à toucher, à jouer, à danser… Vers un partage d’une émotion collective.

Rue Luis Corvalan

Cléon 76410 Seine-Maritime Normandie



ACOUSTIC MACHINE MUSIC

Acoustic concert (young audience)

As part of the 22nd Quinzaine de la Petite Enfance

Soft and beautiful concert, during which 2 musicians play with silence, cubes and luminous balls… and with their instruments that are the violin and the accordion, in all their richness.

Starting from the silence, to give to hear the imagined sources of the acoustic sound, to give to see the beginnings of the light, when the musicians settle in a form of concert, from the half-light to the lighting, in a progressive way, in the middle of the children, quiet then joyful.

Reacting, interacting with their emotions: exploiting their path with the help of a melodic form, prelude to a gentle harmonic birth, leading to a rich and festive concert. Finally, the children will be invited to touch, to play, to dance… Towards a sharing of a collective emotion.

MÚSICA DE MÁQUINAS ACÚSTICAS

Concierto acústico (público joven)

En el marco de la 22ª Quinzaine de la Petite Enfance

Un concierto suave y bello, durante el cual dos músicos juegan con el silencio, los cubos y las bolas luminosas… y sus instrumentos, el violín y el acordeón, en toda su riqueza.

Partiendo del silencio, para dar a oír las fuentes imaginadas del sonido acústico, para dar a ver los comienzos de la luz, cuando los músicos se instalan en una forma de concierto, de la penumbra a la luz, de manera progresiva, en medio de los niños, tranquilos luego alegres.

Reaccionando e interactuando con sus emociones: explotando su camino con la ayuda de una forma melódica, preludio de un suave nacimiento armónico, que desembocará en un concierto rico y festivo. Por último, se invitará a los niños a tocar, jugar y bailar… Hacia la puesta en común de una emoción colectiva.

AKUSTISCHE MUSIK MASCHINE

Akustisches Konzert (junges Publikum)

Im Rahmen der 22. Quinzaine de la Petite Enfance (Wochen der frühen Kindheit)

Ein sanftes und schönes Konzert, bei dem zwei Musiker mit der Stille, mit leuchtenden Würfeln und Kugeln… und mit ihren Instrumenten, der Geige und dem Akkordeon, in all ihrem Reichtum spielen.

Von der Stille ausgehen, die bildhaften Quellen des akustischen Klangs hörbar machen, die Anfänge des Lichts sichtbar machen, wenn die Musiker sich in einer Konzertform niederlassen, vom Halbdunkel zum Licht, auf einem allmählichen Weg, inmitten der Kinder, die ruhig und dann fröhlich sind.

Reagieren, mit ihren Emotionen interagieren: den Weg dorthin mithilfe einer melodischen Form nutzen, die den Auftakt zu einer sanften harmonischen Geburt bildet, die zu einem reichen und festlichen Konzert führt. Schließlich werden die Kleinen eingeladen, zu berühren, zu spielen, zu tanzen… Auf dem Weg zum Teilen einer kollektiven Emotion.

