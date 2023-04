BLUES CARAVAN 37 Rue Luis Corvalan, 6 mai 2023, Cléon.

1re partie : Guilty Delight

Blues

Trois guitares, trois voix, c’est la 18e édition de la Ruf’s Blues Caravan, tournée inventée en 2005 par Thomas Ruf, fondateur de la célèbre maison de disques allemande Ruf Records, que La Traverse accueillera. Cette fois, le line-up sera composé de la rockeuse de blues texane Ally Venable, du résident berlinois né à Chicago Will Jacobs et d’Ashley Sherlock de Manchester au Royaume-Uni, soutenus sur scène par la section rythmique chevronnée du bassiste Roger Inniss et du batteur Denis Palatin.

Guilty Delight, c’est Orel, Rémi, Christophe et Angel ! Un subtil mélange entre Blues et Soul créé à l’été 2020 ! Pour leur premier album, le groupe s’est entouré de musiciens de la scène Lilloise. Florence Vincenot au clavier, Omar Rafa au saxophone, Cécile Cuvelier choriste et Chris Deremaux à l’harmonica. Meddhy Ziouche a également posé son clavier sur trois des titres de l’album et un solo de guitare sur le titre acoustique “Who I Am”.

Confort : Assis, debout, placement libre.

Tarifs des Abonnements “Blues from mars 2023” :

2 concerts : Plein 38€ / Réduit 33€ / Reg’Arts 33€

3 concerts : Plein 51€ / Réduit 44€ / Reg’Arts 44€

4 concerts : Plein 63€ / Réduit 55€ / Reg’Arts 55€

5 concerts : Plein 72€ / Réduit 59€ / Reg’Arts 59€

6 concerts : Plein 79€ / Réduit 66€ / Reg’Arts 66€

Pour tout achat d’un abonnement “Blues From Mars” (pages marquées du logo “Blues From Mars”), le concerts d’Imelda May / Haylen (vendredi 21 avril 2023) est accessible au tarif inférieur.

Attention : Les formules d’abonnements ne sont disponibles qu’à La Traverse..

part 1: Guilty Delight

Blues

Three guitars, three voices, this is the 18th edition of Ruf?s Blues Caravan, a tour invented in 2005 by Thomas Ruf, founder of the famous German record label Ruf Records, that La Traverse will host. This time, the line-up will consist of Texas blues rocker Ally Venable, Chicago-born Berlin resident Will Jacobs and Ashley Sherlock from Manchester, UK, supported on stage by the experienced rhythm section of bassist Roger Inniss and drummer Denis Palatin.

Guilty Delight is Orel, Rémi, Christophe and Angel! A subtle mix between Blues and Soul created in the summer of 2020! For their first album, the group was surrounded by musicians of the Lille scene. Florence Vincenot on keyboard, Omar Rafa on saxophone, Cécile Cuvelier on backing vocals and Chris Deremaux on harmonica. Meddhy Ziouche also played the keyboard on three of the tracks on the album and a guitar solo on the acoustic track « Who I Am ».

Comfort : Sitting, standing, free seating.

Blues from March 2023? subscription rates :

2 concerts : Full 38? / Reduced 33? / Reg?Arts 33?

3 concerts : Full 51? / Reduced 44? / Reg?Arts 44?

4 concerts : Full 63? / Reduced 55? / Reg?Arts 55?

5 concerts : Full 72? / Reduced 59? / Reg?Arts 59?

6 concerts : Full 79? / Reduced 66? / Reg?Arts 66?

If you purchase a Blues From Mars subscription (pages marked with the Blues From Mars logo), the Imelda May / Haylen concert (Friday, April 21, 2023) is available at the lower price.

Please note: Subscription packages are only available at La Traverse.

parte 1: Guilty Delight

Blues

Tres guitarras, tres voces, ésta es la 18ª edición de la Ruf’s Blues Caravan, una gira inventada en 2005 por Thomas Ruf, fundador del famoso sello discográfico alemán Ruf Records, que La Traverse acogerá. En esta ocasión, la formación estará compuesta por Ally Venable, rockero de blues de Texas, Will Jacobs, residente en Berlín y nacido en Chicago, y Ashley Sherlock, de Manchester (Reino Unido), apoyados en el escenario por la experimentada sección rítmica del bajista Roger Inniss y el batería Denis Palatin.

Guilty Delight son Orel, Rémi, Christophe y Angel ¡Una sutil mezcla entre Blues y Soul creada en el verano de 2020! Para su primer álbum, el grupo se ha rodeado de músicos de la escena de Lille. Florence Vincenot al teclado, Omar Rafa al saxofón, Cécile Cuvelier a los coros y Chris Deremaux a la armónica. Meddhy Ziouche también tocó el teclado en tres de los temas del álbum y un solo de guitarra en el tema acústico ?Who I Am?

Comodidad: Sentados, de pie, asientos libres.

Blues a partir de marzo de 2023? precios de abono :

2 conciertos: Lleno 38? / Reducido 33? / Reg?Arts 33?

3 conciertos : Lleno 51? / Reducido 44? / Reg?Arts 44?

4 conciertos: Completo 63? / Reducido 55? / Reg?Arts 55?

5 conciertos: Lleno 72? / Reducido 59? / Reg?Arts 59?

6 conciertos: Lleno 79? / Reducido 66? / Reg?Arts 66?

Si adquiere un abono Blues From Mars (páginas marcadas con el logotipo Blues From Mars), el concierto de Imelda May / Haylen (viernes 21 de abril de 2023) está disponible al precio reducido.

Atención: los paquetes de abono sólo están disponibles en La Traverse.

1. Teil: Guilty Delight

Blues

Drei Gitarren, drei Stimmen, das ist die 18. Ausgabe des Ruf?s Blues Caravan, einer Tour, die 2005 von Thomas Ruf, dem Gründer des berühmten deutschen Plattenlabels Ruf Records, erfunden wurde und in La Traverse stattfindet. Diesmal besteht das Line-Up aus der texanischen Blues-Rockerin Ally Venable, dem in Chicago geborenen Berliner Will Jacobs und Ashley Sherlock aus Manchester in Großbritannien, die auf der Bühne von der erfahrenen Rhythmusgruppe des Bassisten Roger Inniss und des Schlagzeugers Denis Palatin unterstützt werden.

Guilty Delight, das sind Orel, Rémi, Christophe und Angel! Eine subtile Mischung aus Blues und Soul, die im Sommer 2020 gegründet wurde! Für ihr erstes Album hat sich die Band mit Musikern aus der Szene in Lille umgeben. Florence Vincenot am Keyboard, Omar Rafa am Saxophon, Cécile Cuvelier als Chorsängerin und Chris Deremaux an der Mundharmonika. Meddhy Ziouche spielte auf drei Titeln des Albums Keyboard und auf dem akustischen Titel Who I Am ein Gitarrensolo.

Komfort: Sitzplätze, Stehplätze, freie Platzwahl.

Preise für Abonnements für Blues ab März 2023? :

2 Konzerte: Voll 38? / Ermäßigt 33? / Reg?Arts 33?

3 Konzerte: Voll 51? / Ermäßigt 44? / Reg?Arts 44?

4 Konzerte: Voll 63 / Ermäßigt 55 / Reg?Arts 55?

5 Konzerte : Voll 72 / Ermäßigt 59 / Reg?Arts 59?

6 Konzerte : Voll 79 / Ermäßigt 66 / Reg?Arts 66?

Beim Kauf eines ?Blues From Mars? Abonnements (Seiten mit dem ?Blues From Mars? Logo) ist das Konzert von Imelda May / Haylen (Freitag, 21. April 2023) zu einem niedrigeren Preis zugänglich.

Achtung: Die Abonnements sind nur in La Traverse erhältlich.

