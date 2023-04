IMELDA MAY 37 Rue Luis Corvalan, 21 avril 2023, Cléon.

1re partie : Haylen

Rockabilly, blues, jazz

Les billets achetés pour le concert du 22 septembre sont valables pour ce report.

Imelda May est une artiste unique tant par sa musique (un mélange de surf music, de blues et de rockabilly) que par son style. Elle a été révélée par son premier album Love Tattoo qui a été triple disque de platine en Irlande. Elle continue d’arpenter les scènes du monde entier dans son style cool et rétro qui nous transporte littéralement dans les années 1950.

Haylen est une Pin-up des temps modernes. Elle ne laisse personne indifférent, comme si la lumière s’accrochait à elle pour ne jamais la quitter. Mais derrière son sourire ravageur et son allure de princesse rétro, se cache surtout une redoutable chanteuse et guitariste Rock’n’roll à la voix envoûtante.

Confort : Assis, debout, placement libre

Billetterie :

Le concert d’Imelda May / Haylen n’est pas accessible en formule d’abonnement, mais pour tout achat d’un abonnement “Blues From Mars” (pages marquées du logo “Blues From Mars”), le concerts d’Imelda May / Haylen (vendredi 21 avril 2023) est accessible au tarif inférieur.

Tarifs des Abonnements “Blues from mars 2023” :

2 concerts : Plein 38€ / Réduit 33€ / Reg’Arts 33€

3 concerts : Plein 51€ / Réduit 44€ / Reg’Arts 44€

4 concerts : Plein 63€ / Réduit 55€ / Reg’Arts 55€

5 concerts : Plein 72€ / Réduit 59€ / Reg’Arts 59€

6 concerts : Plein 79€ / Réduit 66€ / Reg’Arts 66€

Attention : Les formules d’abonnements ne sont disponibles qu’à La Traverse..

2023-04-21 à 20:30:00 ; fin : 2023-04-21 . .

37 Rue Luis Corvalan

Cléon 76410 Seine-Maritime Normandie



1st part : Haylen

Rockabilly, blues, jazz

Tickets purchased for the September 22 concert are valid for this postponement.

Imelda May is a unique artist both in her music (a mix of surf music, blues and rockabilly) and in her style. She was revealed by her first album Love Tattoo which went triple platinum in Ireland. She continues to tour the world in her cool, retro style that literally takes us back to the 1950s.

Haylen is a modern day pin-up. She leaves no one indifferent, as if the light clings to her and never leaves her. But behind her devastating smile and her retro princess look, there is a formidable rock’n’roll singer and guitarist with a bewitching voice.

Comfort : Sitting, standing, free seating

Ticketing :

The Imelda May / Haylen concert is not available with a subscription, but with the purchase of a Blues From Mars subscription (pages marked with the Blues From Mars logo), the Imelda May / Haylen concert (Friday, April 21, 2023) is available at the lower price.

Blues from Mars 2023? subscription rates :

2 concerts: Full 38? / Reduced 33? / Reg?Arts 33?

3 concerts: Full 51? / Reduced 44? / Reg?Arts 44?

4 concerts : Full 63? / Reduced 55? / Reg?Arts 55?

5 concerts : Full 72? / Reduced 59? / Reg?Arts 59?

6 concerts : Full 79? / Reduced 66? / Reg?Arts 66?

Please note: Subscription packages are only available at La Traverse.

parte 1: Haylen

Rockabilly, blues, jazz

Las entradas adquiridas para el concierto del 22 de septiembre son válidas para este aplazamiento.

Imelda May es una artista única tanto por su música (mezcla de surf, blues y rockabilly) como por su estilo. Saltó a la fama con su álbum de debut Love Tattoo, que alcanzó el triple disco de platino en Irlanda. Sigue recorriendo el mundo con su estilo fresco y retro, que nos transporta literalmente a los años cincuenta.

Haylen es una pin-up moderna. No deja indiferente a nadie, como si la luz se aferrara a ella y nunca la abandonara. Pero tras su sonrisa demoledora y su aspecto de princesa retro, se esconde una formidable cantante y guitarrista de rock’n’roll con una voz hechizante.

Comodidad: Sentado, de pie, asiento libre

Taquilla:

El concierto Imelda May / Haylen no está disponible con abono, pero si adquiere un abono Blues From Mars (páginas marcadas con el logotipo Blues From Mars), el concierto Imelda May / Haylen (viernes 21 de abril de 2023) está disponible al precio más bajo.

Tarifas de abono Blues from Mars 2023? :

2 conciertos: Completo 38? / Reducido 33? / Reg?Arts 33?

3 conciertos: Completo 51? / Reducido 44? / Reg?Arts 44?

4 conciertos: Completo 63? / Reducido 55? / Reg?Arts 55?

5 conciertos: Lleno 72? / Reducido 59? / Reg?Arts 59?

6 conciertos: Lleno 79? / Reducido 66? / Reg?Arts 66?

Nota: Los paquetes de abono sólo están disponibles en La Traverse.

1. Teil: Haylen

Rockabilly, Blues, Jazz

Die für das Konzert am 22. September gekauften Karten gelten auch für diese Verschiebung.

Imelda May ist eine einzigartige Künstlerin, sowohl was ihre Musik (eine Mischung aus Surfmusik, Blues und Rockabilly) als auch was ihren Stil betrifft. Sie wurde durch ihr Debütalbum Love Tattoo bekannt, das in Irland dreifach mit Platin ausgezeichnet wurde. Mit ihrem coolen Retro-Stil, der uns buchstäblich in die 1950er Jahre zurückversetzt, ist sie weiterhin auf den Bühnen der Welt unterwegs.

Haylen ist ein modernes Pin-up-Girl. Sie lässt niemanden gleichgültig, als ob das Licht an ihr hängen würde, um sie nie wieder zu verlassen. Doch hinter ihrem bezaubernden Lächeln und ihrem Retro-Prinzessinnen-Look verbirgt sich eine furchterregende Rock’n’Roll-Sängerin und -Gitarristin mit einer fesselnden Stimme.

Komfort: Sitzplätze, Stehplätze, freie Platzwahl

Kartenverkauf:

Das Konzert von Imelda May / Haylen ist nicht im Abonnement erhältlich, aber beim Kauf eines Blues From Mars-Abonnements (Seiten mit dem Blues From Mars Logo) ist das Konzert von Imelda May / Haylen (Freitag, 21. April 2023) zum niedrigeren Preis erhältlich.

Preise für Blues from Mars-Abonnements 2023? :

2 Konzerte: Voll 38? / Ermäßigt 33? / Reg?Arts 33?

3 Konzerte: Voll 51? / Ermäßigt 44? / Reg?Arts 44?

4 Konzerte: Voll 63 / Ermäßigt 55 / Reg?Arts 55?

5 Konzerte : Voll 72 / Ermäßigt 59 / Reg?Arts 59?

6 Konzerte : Voll 79 / Ermäßigt 66 / Reg?Arts 66?

Achtung: Die Abonnements sind nur in La Traverse erhältlich.

